Inter, Conte nella storia: il migliore dal 2012/2013. Obiettivo Mancini

Continua la cavalcata in campionato dell'Inter di Antonio Conte. Un ruolino di marcia eccellente per i nerazzurri, soprattutto in trasferta dove conoscono solo la vittoria. Sette vittorie su sette partita giocate lontano da 'San Siro' che portano Conte ad essere il migliore allenatore nerazzurro dal 2012/2013 in questa statistica.

Con il successo ottenuto ieri sera a Torino, Conte ha superato il primato di Andrea Stramaccioni, ottenuto nella stagione 2012/2013 con 6 vittorie consecutive in trasferta. Ora l'Inter è a quota 7 vittorie esterne di fila e il record assoluto è lontano quattro partite. Roberto Mancini arrivò a 11 successi consecutivi in trasferta. Conte ha nel mirino questo primato e la sua Inter può arrivarci. I nerazzurri sono un rullo compressore, nonostante la rosa ristretta a causa degli infortuni, ma la mentalità data dal tecnico ai giocatori sta portando grandi risultati e l'Inter non si fermerà.