Inter: Conte lo ha voluto in tournèe, a lui non rinuncia

Il Corriere della Sera torna a parlare della trasferta in Asia della truppa nerazzurra in vista delle tre partita valide per l’ICC contro Manchester United, Juventus e PSG. Insieme ai giocatori, allo staff , al materiale tecnico, l’aereo che ha portato l’Inter a Singapore ha imbarcato anche una figura particolare, espressamente richiesta da Conte: il cuoco della Pinetina. Al suo seguito ovviamente, tutte le vettovaglie necessarie all’alimentazione della squadra secondo le linee guida del dietologo.

"In viaggio, insomma, con lo chef, ma senza un centravanti titolare. Antonio Conte, infatti, in attesa del ritorno dalle vacanze di Lautaro e dei tanto sospirati arrivi di Dzeko e Lukaku, si è portato a Singapore Longo, Esposito, Colidio, Vergani, Puscas, oltre all’infortunato Politano. Della comitiva fanno parte anche Barella e Bastoni, che non avevano preso parte al ritiro di Lugano, mentre nei prossimi giorni si aggregheranno al gruppo pure Vecino e Godin"