Inter, Conte lascia dopo due anni. C'è un motivo in particolare

Inter, Antonio Conte non è più l'allenatore dei nerazzurri. Questa la notizia che si è ormai diffusa a macchia d'olio negli ultimi minuti.

Stando a quanto riportato dal giornalista di Sky Fabrizio Romano la motivazione sarebbe legata alle linee guida dettate dalla società e non condivise dal tecnico. In particolare Zhang avrebbe comunicato che il club dovrà realizzare cessioni per 80 milioni di euro nella prossima sessione di mercato.

Questo avrebbe spinto Conte ad abbandonare la nave dopo la vittoria dello scudetto. Nel pomeriggio di oggi è stato raggiunta quindi un'intesa per una buonuscita del valore di 7,5 milioni di euro.