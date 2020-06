Inter, Conte in emergenza a centrocampo: chi al posto di Brozovic?

I nerazzurri sono in piena emergenza a centrocampo per il match domani sera contro la Sampdoria. Dopo gli infortuni di Matias Vecino e Stefano Sensi, si è fermato in allenamento anche Marcelo Brozovic. Il croato, perno del centrocampo interista, ha subito un infortunio muscolare che lo costringerà a stare fuori almeno per le prossime tre partite di campionato. Antonio Conte sarà dunque costretto a ridisegnare la mediana in vista dei prossimi impegni.

Secondo quanto riportato da gazzetta.it, il tecnico nerazzurro sembrerebbe comunque intenzionato a riconfermare il 3-4-1-2 visto in campo contro il Napoli, con Eriksen a supporto delle due punte. Il posto del croato, al fianco di Nicolò Barella, potrebbe essere preso da uno tra Roberto Gagliardini e Borja Valero. Lo spagnolo ha già più volte ricoperto il ruolo da playmaker in questa stagione e per caratteristiche sarebbe quello che sostituirebbe meglio Brozovic. L'italiano ha invece caratteristiche completamente diverse; una soluzione potrebbe essere quella di alternare Barella ed Eriksen in fase di costruzione bassa e tornare al classico 3-5-2.