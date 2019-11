Inter: Conte in Arabia Saudita ma non per vacanza

Con un post su Twitter l'Inter ha reso che Antonio Conte sta passando i primi giorni della sosta per le nazionali in Arabia Saudita. Nessuna vacanza ma viaggio di lavoro per il tecnico nerazzurro, chiamato a svolgere alcune lezioni agli allenatori locali.

"Antonio Conte era quest’oggi in Arabia Saudita presso il Leadership Development Institute (LDI) che si occupa di accrescere e sviluppare il livello accademico e l’esperienza delle federazioni di calcio e degli allenatori".

Nessuno stacco dal lavoro dunque per il tecnico nerazzurro, in linea con la volontà ferrea del personaggio adesso più che mai teso a proseguire il percorso iniziato in questo primo scorcio di stagione con risultati più che positivi. Alla ripresa l'Inter sarà di scena a Torino contro i granata per poi andare a Praga a giocare ancora una gara decisiva per l'accesso agli ottavi di finale di Champions League