Inter, Conte ha lasciato. Per la panchina ora è corsa a due

Inter, è di pochi minuti fa la notizia secondo la quale Conte ha lasciato la squadra nerazzurra dopo esserne stato alla guida per due anni. Non c'è stato accordo con la società, dopo che quest'ultima ha presentato le linee guide per la prossima stagione.

Conte ha deciso di lasciare e di accordarsi per una buonuscita. Ora la dirigenza dovrà trovare l'erede, e stando a quanto riportato dalla redazione di Sky Sport 24 al momento sarebbero due i nomi seguiti.

Il primo è quello di Allegri, per il quale si dovrà superare la concorrenza della Juventus. Poi Simone Inzaghi, che dovrà decidere in queste ore se rinnovare o meno con la Lazio.