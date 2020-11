Inter, “Conte fa danni”, la sentenza senza appello dell’ex nerazzurro

Conte? “Fa più danni che buone cose per ora... L'Inter non sta facendo bene e se vado a vedere tutti i giocatori che gli hanno comprato tra l'anno scorso e questa sessione di mercato il risultato non è ottimale a mio parere. Da quando è arrivato non è ancora riuscito a trovare la quadra, a creare una squadra di alto livello. Poi chiaro se ci vogliamo accontentare allora è un altro discorso ma l'Inter non può accontentarsi".

La tocca piano Luis Suarez, indimenticata testa pensante della grande Inter di Helenio Herrera,in una intervista rilasciata a “Il Giornale”.

Suarez vede ancora un’Inter scolastica e altalenante, lontana da quella dimensione di grande squadra che tutti si aspettavano da Conte e dal mercato delle ultime due stagioni.

L’ex nerazzurro non crede ad una squadra da vertice (anche se in tempo di Covid tutto può accadere), troppi handicap fin da inizio stagione, troppi i gol subiti, occorrerebbe un rapido cambio di marcia.

Vidal e Kolarov sono delle autentiche delusioni fino a questo momento, la fortuna dell’Inter è quella di avere Lukaku e Lautaro, anche se quest’ultimo deve trovare più continuità.

Alla domanda se Conte finirà la stagione sulla panchina nerazzurra, Suarez non si dice convinto di ciò, troppe reazioni strane, troppi cambi di umore. Alla fine della scorsa stagione il divorzio sembrava cosa fatta, poi dopo il vertice di fine agosto di Villa Bellini tutto è cambiato, di certo Conte non è più quello di prima.

Domenica prossima l'Inter è attesa dalla trasferta a Bergamo da un'Atalanta ferita dalle 5 scoppole rimediate in Champions dal Liverpool e da un Gasperini sempre motivatissimo quando si tratta di affrontare la squadra che lo licenziò su due piedi. Conte sa di rischiare molto, un ulteriore passaggio a vuoto aprirebbe un lungo periodo di critiche feroci e polemiche vista del campionato la sosta per le nazionali.