Inter Conte: ecco quando e perché è arrivata la separazione

Inter, il tecnico Antonio Conte ha deciso oggi di separarsi dal club nerazzurro, e la notizia è arrivata oggi pomeriggio attraverso un comunicato ufficiale della società. Stando a quanto riportato da Sky Sport 24 ci sarebbe stato un incontro tra le parti.

Il confronto sarebbe andato in scena sabato pomeriggio, il giorno prima della gara con l'Udinese e della premiazione. L'allenatore avrebbe scelto di abbandonare non per trasferirsi altrove (non potrà allenare da clausola nessuna italiana l'anno prossimo) ma per divergenza di opinioni. Conte avrebbe voluto circa 4 rinforzi senza cedere nessun big della rosa.

Zhang gli ha prospettato il piano di cedere almeno un top, in quanto la prossima sessione di mercato dovrà chiudersi con un attivo di 80 milioni di euro circa. Il tecnico aveva scelto l'Inter in base ad un piano triennale che ora è cambiato a causa di circostanze esterne ed obiettive. Sa che non si tratta di aspetti non imputabili alla proprietà, ma non si sente la figura giusta per un progetto simile. Non ci saranno comunque smantellamenti, conclude l'emittente satellitare.