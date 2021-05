Inter, Conte è stato chiaro: sette giocatori vanno assolutamente blindati

Mentre tutto l'ambiente interista attende l'esito del summit in cui è attualmente presente tutto lo stato maggiore dell'Inter, direttamente dalle colonne de Il Giornale questa mattina si apprendono i nomi di quelle pedine che secondo Antonio Conte andrebbero riconfermate per poter aprire un ciclo.

Nel dettaglio, si tratterebbe di Alessandro Bastoni, Stefan De Vrij, Milan Skriniar, Nicolò Barella, Achraf Hakimi, Lautaro Martinez e Romelu Lukaku. Insomma, per convincere il tecnico salentino a rimanere ancora nella Milano nerazzurra, secondo il noto quotidiano italiano sarà fondamentale garantirgli queste permanenze.

Nel caso in cui l'Inter fosse "costretta" a dover cedere qualcuno dei pezzi pregiati per poter far cassa, la trattativa con l'ex CT della Nazionale potrebbe prendere una piega diversa. Nelle prossime ore seguiranno aggiornamenti.