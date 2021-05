Inter, Conte: e se la situazione fosse opposta a ciò che si pensa? Il punto

Inter, in casa nerazzurra si continua a parlare della situazione inerente a Conte. Resta l'attesa per l'incontro che scioglierà ogni dubbio sulla permanenza o meno dell'allenatore che ha riportato lo scudetto. Nel frattempo Il Giornale ha effettuato una ricostruzione della vicenda sostanzialmente inversa a quella che si sta diffondendo. Secondo il quotidiano infatti quello che sta accadendo potrebbe avere un significato particolare.

Conte vuole garanzie sul progetto per scegliere di continuare a guidare questa squadra. "E allora perché di questo “progetto” ancora non si sa nulla? In un mondo “normale”, tutto potrebbe essere stato creato per l’annuncio non solo di un sì, ma addirittura di un prolungamento del contratto. Ma ormai questo non è più un mondo “normale” e perciò dietro potrebbe anche non esserci un bluff e magari Conte e l’Inter italiana rompono davvero con la proprietà cinese".

Pochi Giorni e si capirà se sia davvero questa la ricostruzione esatta della vicenda.