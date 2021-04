Inter, Conte decisivo anche nelle sostituzioni: i cambi azzeccati quest'anno

Molto spesso quest'anno si ha storto il naso per molti dei cambi effettuati da Conte a partita in corso, giudicati in ritardo o sbagliati. Non si ha fatto caso però che invece sono più le volte in cui l'allenatore nerazzurro ha azzeccato le sostituzioni, infatti sono molti i giocatori che in questa stagione sono stati decisivi subentrando dalla panchina.

INTER-FIORENTINA 4-3 - Già dalla prima gara di campionato Conte azzeccò i cambi. Sul risultato di 2-3 a favore dei viola, il tecnico salentino decise di far debuttare in Serie A Achraf Hakimi e buttare nella mischia Alexis Sanchez. I 2 confezionarono propro il gol del 3-3: al 87' minuto, il cileno pesca l'esterno marocchino che crossa di prima al centro per Lukaku che non sbaglia. Un rete importante che, insieme al gol di D'Ambrosio al 89', hanno portato la prima vittoria in campionato dell'Inter.

BENEVENTO-INTER 2-5 - Nella gara contro il Benevento, nella seconda giornata di campionato, i nerazzurri trionfano per 2-5. Anche in quell'occasione Conte indovinò la sostituzione: a 6 minuti dal suo ingresso in campo, Lautaro Martinez sigla la quinta rete dei nerazzurri.

GENOA-INTER 0-2 - L'Inter trionfa anche a Genova, contro i rossoblù. Gran parte del merito di quella vittoria la si deve a Nicolò Barella: entra in campo al 58' e accende subito i nerazzurri, infatti al 64' minuto il centrocampista mette a segno l'assist per Lukaku che sblocca la gara.

INTER-PARMA 2-2 - Siamo a San Siro, l'Inter sta giocando contro il Parma ed è sotto di 2 reti . Al 58', Conte decide di cambiare Gagliardini per Brozovic: il croato, da poco entrato, segna il gol che riapre la gara. La sue rete e quella di Perisic nei minuti finali permettono ai nerazzurri di evitare una sconfitta pesante.

INTER-TORINO 4-2 - Siamo al 65' minuto, l'Inter è in svantaggio per 1-2 e Conte decide di sostituire Gagliardini per Lautaro. Il cambio si rivela decisivo: da quel momento in poi i nerazzurri si impongono sull'avversario e ribaltano il risultato. A chiudere l'incontro è proprio el Toro, che segna la quarta rete al 90'.

CAGLIARI-INTER 1-3 - I nerazzurri vengono dall'amaro pareggio contro lo Shaktar che li ha eliminati dalle coppe europee. Al 83', l'Inter è bloccata sul 1-1 e si fa male pure Hakimi. Al suo posto Conte fa entrate D'Ambrosio: un minuto dopo segna la rete del vantaggio. Un gol importante in un momento particolare per i nerazzurri.

INTER-GENOA 3-0 - Come nella sfida d'andata, l'allenatore pugliese indovina un cambio. Al 77', neanche un minuto dal suo ingresso in campo, Sanchez sigla la rete del 3-0, chiudendo definitivamente i conti.

INTER-ATALANTA 1-0 - In quell'occasione il subentrato che cambiò la partita non fece né gol né assist. Al 52' minuto Conte vede Vidal in difficoltà e decide di farlo sedere in panchina, lasciando il posto a Christian Eriksen. Al 54', il danese batte il calcio d'angolo che porta la rete del vantaggio, firmata da Skriniar. Inoltre, grazie alle sue abilità di passaggio e visione di gioco, permette all'Inter di gestire alla grande il vantaggio.

TORINO-INTER 1-2 - Come all'andata anche il ritorno, Conte azzecca il cambio che ha poi di fatto determinato il risultato finale della partita. Al 81' entra Sanchez per Brozovic: il cileno dopo 4 minuti dalla sostituzione mette a segno l'assist per Lautaro Martinez. Grazie a questo gol l'Inter sigla la sua ottava vittoria consecutiva in campionato e si allontana dalle inseguitrici.

VERONA-INTER 0-1 - A chiudere questo elenco di cambi decisivi c'è quello fatto la scorsa domenica. L'uomo partita di quella sfida è stato Matteo Darmian, entrato al 65' minuto al posto di Perisic: al 76' minuto, il jolly nerazzurro sigla la rete del vantaggio e consegna il "95%" di scudetto a Conte.