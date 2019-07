Inter, Conte commenta negativamente la prestazione di Perisic

Nella conferenza stampa post gara, Antonio Conte ha parlato anche delle prestazioni dei singoli nella sconfitta contro il Manchester United nella prima gara di International Champions Cup.

Queste le parole dell'allenatore nerazzurro, riportate da "La Gazzetta dello Sport": "Perisic? Stiamo lavorando, ma le risposte non sono positive - ha detto Antonio Conte sul croato -. Non penso sia adatto per fare il ruolo che gli chiedo. Quindi l'unico posto in cui può giocare in questo momento è quello di attaccante. In compenso ho visto Dalbert, che ha giocato una partita con grande applicazione".

Poi: "Sapevamo che ci sarebbe stato da soffrire in queste partite, sarà così per tutto il precampionato, sarà difficile per tanti motivi. C'è da apprezzare la volontà che i ragazzi hanno messo in campo, la voglia di lottare. Certo, abbiamo tanto da migliorare, sotto tutti i punti di vista, nella gestione della palla, nella pressione alta: l'avevamo preparata, poi il gran caldo... Veniamo da giorni di lavoro intenso. Però non possiamo pensare di giocare solo amichevoli e non allenarci. C'è da lavorare tanto, cercheremo di farlo".