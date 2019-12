Inter, Conte commenta l'interesse della Roma in estate

Antonio Conte ha rilasciato le seguenti dichiarazioni in conferenza stampa in vista del match con la Roma. Ecco le sue parole ai giornalisti in merito all'interesse giallorosso durante l'estate e ai contatti con Totti:



“Con Francesco ci lega un’amicizia dai tempi degli europei. Effettivamente abbiamo parlato della situazione e poi ho fatto delle valutazioni in maniera molto serena.



Non credevo fosse il momento giusto, come è anche vero che non c’era manco l’Inter. Ho valutato e ho deciso di declinare la proposta in maniera rispettosa. E’ una grande piazza, però come ho già detto non era il momento”.