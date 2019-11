Inter: Conte come Mourinho, caccia a Stramaccioni. E Mancini...

Il grande inizio di stagione dell'Inter porta la firma di Antonio Conte. I nerazzurri hanno vinto otto delle dieci partite fin qui disputate in campionato, con un percorso netto in trasferta. Al momento, sono arrivate 5 vittorie su cinque incontri giocati lontano dal 'Giuseppe Meazza'. Una partenza che ha permesso a Conte di eguagliare José Mourinho, capace nella stagione 2008/2009 di ottenere 5 successi consecutivi in trasferta.

L'Inter vinse contro il Catania 2-0 alla 21a giornata, il Lecce 3-0 alla 23a, il Bologna 2-1 alla 25a, il Genoa 2-0 alla 27a e l'Udinese 1-0 alla 30a. Domani Conte potrebbe agganciare Andrea Stramaccioni a quota 6 vittorie consecutive in trasferta. Il tecnico italiano riuscì in questa impresa nella stagione 2012/2013, vincendo contro il Pescara 3-0 alla 1a giornata, il Torino 2-0 alla 3a, il Chievo 2-0 alla 5a, il Milan 1-0 alla 7a, il Bologna 3-1 alla 9a e la Juventus 3-1 all'11a.

Il primato di Roberto Mancini è ancora molto lontano. Nella stagione 2006/2007, i nerazzurri guidati dall'attuale c.t. della nazionale italiana vinsero ben 11 partite consecutive in trasferta. Questi i risultati di quell'anno: 9a giornata 4-3 contro il Milan, 11a 2-1 contro il Parma, 13a 2-1 contro il Palermo, 15a 3-0 contro l'Empoli, 17a 2-0 contro la Lazio, 19a 3-1 contro il Torino, 21a 2-0 contro la Sampdoria, 23a 2-0 contro il Chievo, 25a 5-2 contro il Catania, 27a 2-1 contro il Livorno, 29a 2-1 contro l'Ascoli. Alla 31a giornata l'Inter venne fermata sullo 0-0 dalla Reggina, mettendo fine a questa entusiasmante cavalcata esterna.