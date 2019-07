Inter, Conte chiaro sull'attuale rosa: il tecnico indica la strada da seguire

Sulla rosa che ha attualmente a disposizione, il nuovo tecnico interista Conte ha detto:“Io parto sempre dal presupposto che con l’io non si va da nessuna parte. Noi ragioniamo col ‘noi’. Tutti insieme possiamo ottenere quei 10-15-20 punti in più. Io indicherò la strada per farlo e far sì che tutti i giocatori la seguano.

E’ una strada fatta di fatica, di pazienza e di sudore. I giocatori dovranno seguire questa strada. Confido molto nella nostra rosa e sono convinto che tutti insieme possiamo costruire qualcosa di importante, ma non sarà facile.

Sono molto emozionato per questa nuova avventura. Riprendo dopo un anno di inattività. Sicuramente i trofei devono essere un incentivo in piu per tornare dove si era un bel po’ di tempo fa”.