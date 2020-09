Inter, Conte carica la squadra: il tecnico leccese vuole vincere

Da qualche giorno è ufficialmente partita la stagione 2020/2021 dell'Inter, che nella giornata di martedì si è ritrovata in quel di Appiano Gentile per iniziare la preparazione in vista dei primi impegni ufficiali.

Come riportato questo pomeriggio da SportMediaset, l'inizio del raduno estivo è stata l'occasione per Antonio Conte di caricare a dovere la squadra in vista di questa nuova annata calcistica. Il tecnico leccese avrebbe detto ai suoi giocatori che la scorsa stagione hanno raccolto mento di quanto meritato, chiudendo ad un punto dallo scudetto e perdendo la finalissima di Europa League.

Un discorso tutta grinta e motivazione quello del tecnico nerazzurro, che quest'anno vuole un ulteriore step di crescita da parte dei suoi ragazzi, per lui assolutamente in grado di arrivare alla vittoria. Tutto questo in attesa che il mercato, dopo gli arrivi di Hakimi e Kolarov, regali nuovi innesti alla rosa meneghina.