Inter: Conte a Brescia stabilisce un record senza precedenti

Il sofferto 2 a 1 di Brescia riporta l'Inter in testa alla classifica in attesa della gara della Juventus, impegnata domani contro il Genoa del grande ex Thiago Motta. Conte ha espresso tutta la sua gratitudine alla squadra che, pur in condizioni di oggettiva difficoltà a causa degli infortuni, ha saputo dimostrare di avere la tempra giusta per proseguire il percorso di crescita a caccia di nuove vittorie.

Il tecnico nerazzurro tra l'altro, ha stabilito al Rigamonti un record assoluto in casa nerazzurra. Come riportato da Opta infatti, Conte è il primo allenatore della storia dell'Inter che ha visto la squadra da lui allenata andare a segno in tutte le prime 13 partite della sua gestione, comprendendo sia gare di campionato che di Champions League.

Oggi una giornata di riposo, per recuperare energie fisiche e nervose prima della doppia trasferta di Bologna e Dortmund che attende i nerazzurri nei prossimi giorni.