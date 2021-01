Inter, contatti continui tra Suning e Bc Partners: pronta l’offerta

Come ribadito da Beppe Marotta, l’Inter non dovrebbe fare mercato in questa sessione invernale. Il club nerazzurro, anche a causa della pandemia, sta vivendo un periodo di crisi economica-finanziaria

Suning starebbe valutando l’ingresso di nuovi soci pronti a portare soldi freschi in società. Nelle ultime settimane si è spesso parlato di un’interesse del fondo Bc Partners, azienda di azienda di private equity specializzata in buyout e acquisizioni.

Secondo quanto riportato da Sport Mediaset, Suning sarebbe in continuo contatto con BC partners che sta esaminando i conti nerazzurri. Nonostante le recenti smentite del presidente Zhang e di Beppe Marotta, entro le prossime settimane potrebbe arrivare una svolta societaria. Il finto Bc Partners, sarebbe seriamente interessato ad acquisire il club nerazzurro e avrebbe pronta un’offerta importante, non solo per una quota di minoranza.