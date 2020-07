Inter, Condò:"Lautaro sparito, una gomma sgonfia. Lukaku? Una portaerei"

Lautaro Martinez sta vivendo senza dubbio un periodo di difficoltà. Dopo un inizio di stagione strepitoso, ben al di sopra delle aspettative, il suo rendimento nella seconda parte di stagione è stato molto deludente.

Sull’argomento è intervenuto anche Paolo Condò, giornalista di Sky Sport, che ha commentato duramente l'involuzione di Lautaro Martinez negli ultime mesi. Il giornalista ha anche parlato di Romelu Lukaku, elogiandolo per le sue qualità. Ecco di seguito riportate le sueparole:

"Lukaku-Lautaro? Prima della pausa erano una coppia perfetta, poi dopo la pausa Lautaro è sparito: non so il motivo, ma ha tolto qualcosa all’Inter. Se devo vedere qual è la gomma sgonfia che non ha permesso all’Inter di sprintare con la Juventus allora quella è stata Lautaro. Lukaku? Uso una frase che veniva usata per Vieri: 'quando io ho un centravanti così vado a fare la guerra ovunque', in qualsiasi campo, perché davanti ho un uomo che mi fa respirare, regge l’attesa e il pallone, è intelligente. Non è solo forza fisica: varia i passaggi, detta gli inserimenti dei compagni: da questo punto di vista è la 'portaerei', ora l'Inter sta aspettando gli aerei. Ma la portaerei l'hai già in casa".