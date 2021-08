Inter, Condò: "Togliere il nome di Suning dalla Pinetina per decenza"

INTER - Paolo Condò ha fatto il punto sulla vicenda che riguarda Romelu Lukaku. Il centravanti sarebbe molto vicino al ritorno al Chelsea per una cifra che dovrebbe toccare quota 130 milioni di euro.

"Non possiamo certo dire di non essere stati avvertiti di quello che sarebbe successo all'Inter. La stessa partenza di Conte - ha dettagliato il giornalista tramite il suo intervento ai microfoni di Sky Sport - non si giustificava con la sola cessione di Hakimi, per quanto molto importante essendo un gran giocatore e un punto cardine dello scudetto.Gradirei una mossa esclusivamente di immagine, ma la troverei molto giusta: quella di richiamare nuovamente solo Angelo Moratti il centro sportivo della Pinetina e di togliere Suning perché è una cosa che andrebbe tolta per una questione di decenza".

Ha concluso il giornalista, che non ha utilizzato mezzi termini per criticare il camportamendo adottato dalla proprieta cinese dopo la vittoria del diciannovesimo titolo.