Inter, concluso l’incontro con Nainggolan: c’è l’accordo

L’Inter è chiamata a risolvere il prima possibile il futuro di Radja Nainggolan, in scadenza di contratto nel giugno del 2022 e da tempo fuori dal progetto tecnico nerazzurro. Il belga starebbe spingendo per un suo ritorno al Cagliari, dopo il doppio prestito delle ultime due stagioni, e avrebbe trovato l’intesa con i nerazzurri per sbloccare l’operazione.

Come riportato da Gianluca Di Marzio, Radja Nainggolan è rientrato nella giornata di oggi a Milano e si è recato nella sede nerazzurra di Viale della Liberazione insieme al suo agente Beltrami per sbloccare la situazione sul suo futuro e concretizzare il suo terzo ritorno al Cagliari.

Secondo quanto riportato dal profilo Twitter del giornalista, le parti avrebbe trovato l’accordo definitivo per la risoluzione anticipata del contratto del belga e sulla cifra che verserà l’Inter di buonuscita. Non sono ancora state rese note le cifre dell’operazione, ma l’accordo dovrebbe essere stato raggiunto per la metà del suo attuale stipendio. Entro le prossime ore dovrebbe arrivare anche un comunicato ufficiale dell’Inter.

Si dovrebbe quindi concludere così l’esperienza del belga in maglia nerazzurra dopo tre stagioni, si attende soltanto l’ufficialità. L’addio di Radja Nainggolan potrebbe sbloccare anche l’affare Naithan Nandez con il Cagliari.