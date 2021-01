Inter, con oggi Lukaku raggiunge quota 50 gol: tutti i dati realizzativi

Richiesto a gran voce da Antonio Conte nell'estate del 2019, Romelu Lukaku ha sin da subito conquistato il cuore dei tifosi interisti a suon di gol. Al momento del suo arrivo il centravanti belga, complice qualche organo di stampa, era circondato da un velo di scetticismo smentito però dalle prime gare.

Infatti oggi, a distanza di un anno e mezzo, l'ex n°9 del Manchester United in nerazzurro ha già raggiunto quota 50 gol in 70 presenze complessive. Il tutto, siglandone ben 35 in Serie A.

Insomma, Lukaku ha smentito sul campo chi inizialmente lo accusava di essere fuori peso. A sottolineare la parte realizzativa dell'attaccante dell'Inter ci ha pensato proprio il club nerazzurro sul proprio account Twitter.