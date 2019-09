Inter, con il successo di oggi eguagliato uno storico record

Oltre che consentire alla squadra di Conte di conservare il primato in classifica con sei vittorie in altrettante gare, la grande vittoria di oggi sul campo della Sampdoria per 3-1, risultato maturato grazie a gol di Sensi, Sanchez e Lukaku, è da considerarsi storica.

Come ricorda l'importante sito di statistiche Opta, si tratta della seconda volta nella sua storia in cui la squadra nerazzurra ha vinto le prime sei gare di campionato, cosa che non succedeva dalla stagione 1966/1967, quando in panchine sedeva Elenio Herrera.