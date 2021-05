Inter, comunicato ufficiale in vista della sfida contro la Sampdoria

L’Inter ha pubblicato un comunicato attraverso il proprio sito ufficiale invitando i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria dello scudetto e rispettare le vigenti norme Covid in occasione del match di domani alle ore 18:00 tra Inter e Sampdoria. L'obiettivo del club nerazzurro è quello di evitare gli assembramenti che si sono visti domenica scorsa nel capoluogo lombardo:

MILANO - In occasione di Inter-Sampdoria, in programma sabato 8 maggio alle ore 18:00 allo stadio Giuseppe Meazza, FC Internazionale Milano, ai fini di salvaguardare la salute pubblica, invita i propri tifosi a festeggiare responsabilmente la vittoria del 19esimo Scudetto, rispettando tutte le disposizioni in vigore per contrastare la pandemia di Covid-19.

Comprendendo bene l’emozione e l’importanza del momento, evitare la creazione di assembramenti e di situazioni rischiose per la salute propria e altrui resta di importanza primaria per evitare il contagio e vivere al meglio questo momento speciale.