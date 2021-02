Inter, comunicato Suning sulla gestione finanziaria del club

Fc Internazionale ha rilasciato un comunicato nell'ultima relazione semestrale: “La nostra proprietà è in trattative per fornire una serie di soluzioni nell'ambito della struttura del capitale e della gestione della liquidità. Suning ha confermato il proprio impegno per il sostegno finanziario del club con o senza un ulteriore supporto esterno. Ma è comunque ragionevole e prudente guardare anche all'esterno. In questo senso, Suning ha nominato consulenti e advisor in Asia per lavorare insieme per trovare i partner adatti, che sia sotto forma di iniezione di capitale o altro. Colloqui con potenziali partner sono costanti".

Apertura di Suning dunque sia al voler continuare il proprio impegno con il club, sia per il contributo di partner esterni per portare nuovi capitali. “La stagione sportiva 2020/2021 è iniziata con gli stadi chiusi o aperti solo a un numero limitato di persone – si legge nel documento -. Di conseguenza, fino ad oggi non abbiamo messo in vendita biglietti stagionali o per la singola partita. Stimiamo un impatto negativo sui ricavi e sulla liquidità intorno ai 60 milioni di euro”, spiega il club nerazzurro.

Nella stagione 2019/20, come ricorda Calcio e Finanza, con la crisi finanziaria dovuta alla pandemia che ha costretto alla chiusura degli stadi da febbraio, l’Inter ha registrato a bilancio utili di 44,3 milioni derivanti solo da biglietti e abbonamenti.