Inter, comunicate date e orari delle prossime giornate di campionato

Non solo il recupero di Inter-Sassuolo, nella giornata di oggi la Lega Serie A ha comunicato anche date e orari di anticipi e posticipi dalla 30ª alla 34ª giornata di campionato. I nerazzurri saranno impegnati dopo la sosta nella trasferta contro il Bologna, in programma il 3 aprile alle 20:45. Dopo toccherà al recupero contro il Sassuolo del 7 aprile alle ore 18:45.

Domenica 11 aprile, sarà invece lunch match in casa contro il Cagliari con fischio d'inizio alle 12.30. Alla trentunesima giornata l’Inter sfiderà il Napoli in trasferta nel posticipo della domenica per poi affrontare lo Spezia nel turno infrasettimanale del 21 aprile. Nella giornata successiva, in programma il 25 aprile alle 15:00, toccherà al Verona. Nella trentaquattresima giornata, invece, i nerazzurri saranno impegnati nell’anticipo del sabato alle 18:00 contro il Crotone.

30ª giornata: Inter-Cagliari, domenica 11 aprile ore 12.30 (Dazn)

31ªgiornata: Napoli-Inter domenica 18 aprile ore 20.45 (Sky)

32ªgiornata: Spezia-Inter mercoledì 21 aprile ore 20.45 (Sky)

33ª giornata: Inter-Verona domenica 25 aprile ore 15 (Dazn)

34ª giornata: Crotone-Inter sabato 1° maggio ore 18 (Sky)