Inter, come sta Dzeko: le ultime sull'infortunio e la decisione della Bosnia

Inter, si è aperta dopo il derby la pausa nazionali.

Due settimane che terranno col fiato sospeso tifosi e società, alla luce delle partite lontano da Milano che riguarderanno diversi calciatori nerazzurri. Le insidie non mancano: dal rischio infortuni, ai rientri in extremis. Dopo la sosta, peraltro, Lautaro e compagni affronteranno il Napoli. C'era attesa per conoscere il destino dei tre acciaccati Dzeko, Barella e Bastoni. Tutti e tre, usciti malconci dal derby (la nostra analisi su cosa ha lasciato la partita contro il Milan), restano sotto esame. Ma, specifica oggi il Corriere dello Sport, rimarranno con le loro Nazionali.

Sul bomber ex Roma, il quotidiano propone la versione della stessa Bosnia che, dopo esami, ha specificato come Dzeko abbia un risentimento ai flessori della coscia destra. La speranza dell'Inter è ora che Dzeko venga risparmiato dagli impegni con la sua Nazionale, in ragione delle condizioni precarie. Una speranza tutta da verificare, poi, nelle scelte effettive dei prossimi giorni. Dzeko, per l'Inter, è un calciatore evidentemente fondamentale.

Al di là dei gol, il centravanti è l'uomo del reparto offensivo che ha offerto fin qui il rendimento più costante e continuo, ribaltando letteralmente gli scetticismi seguiti al suo arrivo al posto di Lukaku. E allora, massima attenzione da parte dell'Inter che non vuol perdere il suo asso offensivo, proprio nel momento clou del campionato, che vedrà la squadra come detto affrontare - alla ripresa - il Napoli capolista allenato dall'ex Luciano Spalletti. Una partita da vincere per ridurre il gap dai partenopei dopo il rammarico lasciato dal derby e dal pareggio contro gli uomini di Pioli.