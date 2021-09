Inter: come sta Alexis Sanchez? Facciamo il punto della situazione a poco più di una settimana dal match di Marassi contro la Sampdoria.

Questa mattina, sabato 4 settembre, La Gazzetta dello Sport ha scritto: "Tutti a disposizione, tranne il cileno". Il quotidiano ha poi aggiunto: "Non si può ancora definire con certezza quando tornerà". Quali saranno dunque i prossimi step? Ieri vi avevamo anticipato - articolo completo qui - che nel corso del fine settimana ci sarebbe stato un confronto fra Sanchez, lo staff medico e il tecnico Simone Inzaghi.

Quali sono stati i problemi di Sanchez? Al muscolo plantare e al polpaccio. Tutto è iniziato lo scorso 3 luglio in occasione della sfida di Coppa America contro il Brasile. L'attaccante cileno, in queste settimane, ha svolto lavoro differenziato tra terapie e test medici. Nelle prossime ore, poi, sapremo quando tornerà a lavorare in gruppo durante la settimana prossima.

Quando potrebbe essere dunque il suo rientro? Contro la Sampdoria è più una una corsa contro il tempo: la partita andrà in scena infatti domenica prossima (fischio di inizio ore 12:30). Molto probabilmente, quindi, Sanchez proverà a esserci per la Champions League contro il Real Madrid. La sfida, gara d'esordio nei giorni di qualificazione, è infatti in programma mercoledì 15 settembre.