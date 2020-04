Inter, come cambierà un reparto nella prossima stagione: rinforzi e uscite

L'Inter di Conte attende di poter riprendere la stagione. Se tutto verrà confermato, dal 18 maggio si tornerebbe agli allenamenti in gruppo, preludio alla ripresa del campionato. Aspettando le novità per concludere questa stagione, in casa Inter si lavora per rinforzare la squadra.

Ci saranno alcune entrate e, di conseguenza, alcune uscite. Analizzando il reparto difensivo, settore centrale, saranno confermati i due terzi di questa stagione. Skriniar e De Vrij sono intoccabili, mentre Godin potrebbe lasciare l'Inter dopo solo una stagione. Grande impatto di Bastoni che ha conquistato una maglia da titolare in molte occasioni. Presente e futuro dei nerazzurri.

Un posto nell'Inter 2020/2021 anche per Ranocchia, uomo spogliatoio, importante per il gruppo. E in entrata? Kumbulla sarà il primo rinforzo in difesa. Le ultime notizie riportate da Sky Sport confermano la trattativa, con i nerazzurri che hanno battuto la concorrenza del Napoli. Decisiva la volontà del giocatore. Col Verona ci sarà da trattare il prezzo del cartellino, circa 25/30 milioni di euro, ma l'Inter potrebbe inserire nella trattativa qualche contropartita per abbassare la cifra.

Un altro nome in orbita Inter è quello di Vertonghen, difensore centrale del Tottenham. Il giocatore belga non ha ancora rinnovato il contratto con gli Spurs e la possibilità di lasciare l'Inghilterra per una nuova avventura è da tenere in considerazione. Grande esperienza internazionale, ritroverebbe il connazionale Lukaku. La dirigenza nerazzurra è al lavoro per costruire sempre di più una squadra forte e vincente.