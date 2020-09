Inter, come cambia l'undici di Conte con l'arrivo di Vidal?

E' una rosa senza dubbio più lunga quella che la dirigenza dell'Inter sta costruendo per il nuovo anno calcistico. Dopo la campagna acquisti messa a segno fino ad ora, la redazione di Sportmediaset ha fatto il punto sull'ipotetica formazione titolare che potrebbe sceglierebbe Conte.

Tale undici secondo Sportmediaset comprenderebbe Handanovic tra i pali e D'Ambrosio, De Vrij e Kolarov a completare il trio di difesa (con Skriniar e Bastoni in veste di alterego per l'italiano e il serbo). Nel centrocampo a cinque prenderebbero parte Young ed Hakimi sulle fasce con Vidal e Barella mezze ali e Sensi in cabina di regia.

Il tandem d'attacco ovviamente, sarebbe formato dagli intoccabili Lukaku e Lautaro con Sanchez come primissima alternativa. Chiaramente, saltano subito all'occhio il mancato inserimento tra i titolari di Brozovic ed Eriksen.