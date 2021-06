Inter: colpo di scena su Hakimi? Una squadra può 'sorpassare' il Psg

Achraf Hakimi è il grande protagonista di questi primi giorni di calciomercato. L'esterno dell'Inter è infatti il 'sogno' di molte squadre. D'altronde, quest'anno, ha totalizzato 37 partite e realizzato 7 reti. Non solo. La sua crescita sia mentale che tattica è stata esponenziale.

Se il Paris Saint German sembrava la 'grande favorita' per acquistare il nazionale marocchino, ecco che pare arrivare il colpo di scena. A rivelarlo, nelle scorse ore, è stato l'esperto di trattative, Gianluca Di Marzio. "L'Inter pretende 80 milioni per privarsi di Hakimi, altrimenti l'accordo non si trova - ha inanzitutto ribadito il giornalista di Sky Sport 24 - Le offerte sono arrivate fino a 60 per il momento. Oggi c'è da fare più attenzione al Chelsea che al PSG perché gli inglesi hanno spinto molto negli ultimi giorni e offrono anche loro 60 milioni".