Inter: colpo di scena Sanchez! E ora il mercato rischia la grande sorpresa

Inter: un nuovo colpo di scena 'scuote' la vicenda legata ad Alexis Sanchez. E ora si potrebbero aprire nuovi scenari per gli ultimi giorni di mercato dei nerazzurri.

A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport in edicola oggi, mercoledì 24 agosto. "La buona notizia - scrive Pietro Guadagno nel suo articolo - è che non è stato convocato in nazionale per questa sosta". Ieri (martedì, ndr) il commissario tecnico del Cile, Martin Lasarte, aveva chiaramente detto che "aspetteremo Sanchez fino all'ultimo minuto per capire esattamente la sua situazione". Invece ecco il colpo di scena: l'ex attaccante di Barcellona e Arsenal non prenderà parte alla spedizione per le partite in programma il 2, il 5 e il 9 di settembre contro Brasile, Ecuador e Colombia. "Significa - conferma il quotidiano sportivo - che resterà ad Appiano per cercare di mettersi a disposizione di Inzaghi nel più breve tempo possibile, magari già per la ripresa" (il 12 settembre ci sarà Sampdroria-Inter, ndr). Tramite 'Mega', poi, Sanchez ha fatto sapere che "il recupero sta andando un po' meglio e io non vedo l'ora di rientrare. Mi allenerò con l'Inter e vedrò cosa succederà". Per i prossimi 15-20 giorni seguirà il programma concordato con il professor Volpi e Cougat, lo specialista di Barcellona da cui si è fatto 'trattare' negli ultimi giorni.

E per quanto riguarda il calciomercato? L'Inter ha ora a disposizione Lautaro Martinez, Edin Dzeko, Joaquin Correa e Martin Satriano. Si punterà ancora sul cileno come quarta punta? "A meno che non ci sia - conclude il Corriere dello Sport - un'ulteriore aggiunta al fotofinish". E attenzione: perché lo stesso quotidiano sportivo, ricostruendo l'operazione Correa, scrive che l'Inter aveva già in mano Andrea Belotti del Torino...