Inter, colpo dal Sassuolo. Marotta e Ausilio al lavoro per chiudere

Inter: è già mercato estivo.

I nerazzurri si portano avanti per giugno e provano chiudere per un centrocampista del Sassuolo, Frattesi. Il mercato interista è in movimento non solo in uscita, ma anche in entrata, per garantire al tecnico Inzaghi qualche rinforzo in vista del proseguimento di questa stagione.

Non si lavora solo per questa sessione, ma anche in vista della prossima. Nella nuova rosa serviranno giocatori nuovi e giovani in primis a centrocampo, visto che Vecino e Vidal probabilmente andranno via. Mentre su Sensi se ne discuterà a giugno, visto che il ragazzo concluderà la stagione in prestito alla Sampdoria.

Il primo obiettivo in assoluto è Frattesi del Sassuolo. Il ragazzo piace tantissimo sia ad Ausilio, che a Marotta e all'allenatore. È ritenuto un giovane interessante il classe 99 e gli scout interisti lo seguono dallo scorso anno, quando Frattesi era in serie B con la maglia del Monza. Frattesi è già nel giro della nazionale di Mancini, nel modo di giocare assomiglia molto a Barella. Un’alternativa alla colonna del centrocampo nerazzurro, oppure perché no, anche un calciatore da schierare al fianco del campione d’Europa.

La società è al lavoro, e secondo Calciomercato.com, la trattativa è buon punto. Le parti vogliono chiudere al più presto sulla base di un prestito oneroso con riscatto (obbligatorio) a una cifra che deve essere ancora concordata, visto che Carnevali valuta il centrocampista circa 25-30 milioni, con inserimento magari di contropartite.

Giorni dunque frenetici, si punta a bloccare il futuro mediano della nazionale.