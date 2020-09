Inter Club House, arrivano le congratulazioni della Uefa

Un percorso di crescita netto ed evidente. dentro e fuori dal campo. Fin dal suo arrivo in quel di Milano, la proprietà Suning ha portato una nuova filosofia volta ad una crescita continua e costante in tutti i campi. Con il tempo, i primi risultati tangibili sono arrivati, è cresciuta la fiducia, la voglia di stupire e di fare sempre meglio che continuano, non a caso, ad essere sempre gli leitmotiv principali.

La Uefa, in virtù dei progressi in ambito infrastrutturale con la costruzione dell'Inter Club House, ci ha tenuto a congratularsi con il club di Viale della Liberazione, sottolineando e promuovendo l'ottimo lavoro della proprietà. La struttura, da tempo nei pensieri e nelle idee dei nerazzurri, è stata inaugurata lo scorso luglio e ospiterà, come un vero e proprio hotel, staff e giocatori. Oltre alle camere personali per ogni giocatore, vi sono anche anche spazi adibiti al relax che completano quindi l'intera struttura.

Questo il tweet integrale del massimo organo calcistico europeo:" Another example of a top club investing in its future with a first-class training facility". La Uefa ha quindi evidenziato come l'Inter sia un esempio da seguire, in qualità di club di alto livello, relativamente alla costruzione di una nuova struttura di prima classe fondamentale anche per lo sviluppo futuro del club. La strada è quella giusta: il marchio Inter cresce man mano sempre di più.