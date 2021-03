Inter, ciak si (ri)gioca, la stagione entra nel vivo. Conte può essere decisivo

In attesa del rientro dei giocatori impegnati con le proprie nazionali, gli uomini di Antonio Conte rimasti ad Appiano sono già al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato contro il Bologna, in programma sabato sera alle 20:45. I nerazzurri, a causa dello stop forzato imposto dai casi di Covid-19 che hanno impedito lo svolgimento del match contro il Sassuolo, non scendono in campo dallo scorso 14 marzo, match vinto contro il Torino deciso dall’incornata di Lautaro all’85’.

Si riparte dalle otto vittorie consecutive in campionato che hanno permesso di consolidare il primo posto in classifica e distaccare le inseguitrici Milan e Juventus. L’Inter ha attualmente 6 punti di vantaggio dai cugini rossoneri ma con una partita da recuperare. Un potenziale vantaggio di 9 punti, Sassuolo permettendo, che potrebbe rivelarsi decisivo per lo scudetto a sole dieci giornate dalla fine del campionato.

Questa pausa ha senza dubbio permesso ad alcuni giocatori di riposarsi e tornare al massimo della forma, ma che ha interrotto l’Inter nel suo miglior periodo della stagione. Adesso tocca ad Antonio Conte lavorare soprattutto sulla testa dei suoi giocatori per la fase cruciale di questa stagione. Le prossime gare sono abbastanza agevoli sulla carta, ma non sono ammessi cali di concentrazione. Sabato sarà fondamentale vincere con il Bologna, stessa squadra che nel finale della scorsa stagione ha interrotto la corsa scudetto ad Antonio Conte.