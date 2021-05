Inter, ci siamo! 'C'è già stata la firma sul contratto biennale'

Gianluca Di Marzio, giornalista di Sky Sport, non ha dubbi: "Simone Inzaghi ha firmato ieri sera (giovedì 28 maggio, ndr) il suo contratto con l’Inter: si tratta di un biennale". A questo punto, come riferisce il canale satellitare anche sul suo sito internet, manca solo l’annuncio ufficiale. "L’allenatore - spiega Sky Sport 24 - dovrà risolvere con la Lazio una problematica legata ad alcuni stipendi degli ultimi mesi. Ma, sia lui che Spalletti (che in serata ha firmato col Napoli, ndr), essendo liberi al 30 giugno hanno potuto già firmare il contratto. Simone Inzaghi in particolare è stato in gran segreto a Milano per incontrare i dirigenti dell’Inter e apporre fisicamente la firma sul contratto". Quando ci sarà dunque l'ufficialità? Sky anticipa: "'Arriverà nei prossimi giorni".

Antonello, amministratore delegato corporate dell'Inter, aveva poi sottolineato come "l'importante è dire che abbiamo un progetto e una strategia. Ogni tanto ci si trova a rivedere i programmi, ma il prossimo anno riusciremo a garantire una performance all’altezza della squadra che ha vinto il campionato. L’obiettivo è figurare sempre nelle prime posizioni, dando stabilità e continuità al club. La situazione non è semplice, non solo per l’Inter. Bisogna bilanciare la parte sportiva con quella economica. Nuovo stadio? Nessuna novità, ma rimane un progetto strategico e ci auspichiamo una risposta positiva da parte del sindaco".