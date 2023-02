Inter, ci si gioca presente e futuro. Da Thuram ai rinnovi: le ultime

di Davide Giangaspero, pubblicato il: 20/02/2023

Inter, ecco la Champions. Quello della massima competizione europea sarà un teatro fondamentale. Sede di sogni, a partire da mercoledì (giorno dell’andata degli ottavi contro il Porto) ripartirà un percorso assai fascinoso e che vedrà impegnati i nerazzurri in serate mozzafiato. Vincere e assicurarsi un futuro più roseo. Insiste su questo aspetto La Gazzetta dello Sport.

Sul sito del quotidiano milanese si rimarca come in ballo ci sia il presente e il futuro. Dagli introiti derivanti dalle qualificazioni ai prossimi turni di Champions possono arrivare risorse finanziarie utili. Marcus Thuram, figlio d’arte (suo padre, Lilian, ha già giocato in Serie A), resta un obiettivo. Il Bayern – si legge – è in vantaggio. Ma l’Inter non demorde. E poi c’è la Premier League, da dove l’Inter potrebbe anche pescare, magari più forte, grazie agli introiti derivanti dai successi in Europa.

Inter, la Champions è fondamentale. Acquisti e rinnovi: la strategia nerazzurra

Capitolo rinnovi. Due le priorità: Bastoni e Calhanoglu. L’obiettivo è di non ritrovarsi nelle stesse condizioni che hanno portato al doloroso e tormentato addio di Skriniar.

Ecco perché la Champions diventa un obiettivo importante per dare serenità in tutti i sensi. Anche Dzeko e De Vrij trattano il prolungamento dei rispettivi contratti. E’ un momento fondamentale per programmare quella che sarà la rosa del prossimo anno.