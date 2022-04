Inter, ci sarà Handanovic contro l'Udinese? La condizione dello sloveno

Inter, da valutare le condizioni di Samir Handanovic in vista dell'Udinese.

Il portiere e capitano nerazzurro, nella partita di ieri, non ha potuto giocare a causa di un infortunio e la sua assenza, con il senno del poi, si è sentita visto l'errore grossolano di Ionut Radu - secondo portiere nerazzurro che lo ha sostituito - e che ha regalato i tre punti al Bologna, in una partita decisiva nell'ottica della lotta scudetto. Proprio per questo, Simone Inzaghi, vorrà capire se il portiere sloveno potrà recuperare la forma migliore per riuscire ad esserci la prossima giornata contro l'Udinese.

Secondo quanto riportato dalla redazione di Sky Sport, la contrattura dell’obliquo esterno dell’addome che ha colpito ieri il numero uno nerazzurro gli impediva di effettuare al meglio alcuni movimenti, ragion per cui si è preferito non rischiarlo. Dopo l'errore di Radu, si cercherà di recuperarlo in ogni modo, anche se, di fatto, la sua condizione dovrà essere monitorata di giornata in giornata per evitare che ci possano essere delle ricadute che poi potrebbero fargli saltare più partite nel corso della stagione.

Vedremo se Handanovic riuscirà ad esserci contro la sua ex squadra, in una partita che per l'Inter rappresenta obiettivo di vittoria e speranza che, dall'altra parte, il Milan possa perdere qualche punto, in modo da riavvicinarsi alla vetta della classifica che, al momento, dista due punti proprio dalla formazione rossonera di Stefano Pioli. La presenza del capitano nerazzurro rappresenta una certezza per la squadra che, però, con chiunque ci sarà in campo, dovrà portare a casa solo la vittoria perchè i bonus sono veramente terminati.