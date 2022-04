Inter, chi tra Dybala e Lukaku? Moratti ha le idee chiare

Inter, Massimo Moratti ha rilasciato un’intervista ai microfoni di Radio Anch’io Sport trasmissione radiofonica in onda su Radio Rai.

L’ex presidente nerazzurro ha affrontato diversi temi, dalla lotta scudetto al nuovo stadio fino ad arrivare al mercato. Ecco di seguito riportate le sue dichiarazioni da calciomercato.com: "Chi prenderei tra Dybala e Lukaku? Dybala lo prenderei sempre, lo considero davvero forte. Credo che comunque un centravanti serva, se non sarà Lukaku ne servirà comunque uno nuovo in vista della prossima stagione".

Il patron ha poi commentato il periodo complicato che sta vivendo Lautaro Martinez dal punto di vista realizzativo definendolo un giocatore di classe e coraggio che ha tutti i mezzi per diventare un fuoriclasse ma che ancora non ha fatto il passo più. In queste ultime giornate avrà l’occasione di riscattarsi, così come Dzeko che nell’ultimo match di campionato contro il Verona ha fatto molto bene con Correa ed è tornato al gol. Moratti ha poi consigliato la sua ex squadra sul rinnovo di Perisic, in scadenza di contratto a fine stagione. Secondo lui la società dovrebbe fare di tutto per rinnovargli il contratto in quanto il croato è al momento il miglior giocatore in rosa.

Infine anche una battuta sulla questione stadio e la nuova ipotesi di un impianto a Sesto San Giovanni: “Sesto San giovanni è una zona ottima per uno stadio ma sarebbe brutto per Milano. La necessità di carattere economico c'è, vedremo. Tenere lì un monumento come San Siro sarebbe inutile, non voglio difenderlo ma è ancora valido e quando si entra lì dentro si sente la passione di sempre, un luogo dove sono state scritte pagine incredibili".