Inter, chi non ama Zhang può mettersi l’animo in pace (per ora)

di Redazione, pubblicato il: 27/06/2023

(Inter) Marco Bellinazzo ha presentato ieri il suo libro “Le nuove guerre del calcio” nel corso di un evento a Milano. Al termine si è intrattenuto con i giornalisti presenti parlando anche della situazione del club nerazzurro.

A suo avviso l’anno cruciale sarà il 2024. L’autofinanziamento del mercato non può essere eterno e Suning dovrà fare delle scelte. Il risultato di quest’anno con la finale di Champions riporta sull’Inter l’ attenzione degli sponsor importanti con tutti gli effetti positivi del caso. In questo periodo è stretto il legame con Oaktree con cui gli Zhang stanno trattando di rifinanziare il debito di 275 milioni che andrà in scadenza a giugno del prossimo anno. Oggi non avrebbe alcun senso vendere l’Inter anche perchè occorre capire cosa succederà a proposito del nuovo stadio.