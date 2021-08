Inter, chi è Onana: il portiere che può prendere l'eredità di Handanovic

INTER - Con Samir Handanovic che lo scorso 14 luglio ha spento ben 37 candeline, il club di Via della Liberazione dietro le quinte sta già gettando le basi per rimpiazzare l'estremo difensore sloveno. Dal febbraio 2019 il portiere nato a Lubiana possiede sul braccio sinistro la fascia da capitano che precedentemente apparteneva a Mauro Icardi.

Questo ha fatto di lui un leader indiscusso, peculiarità alla quale va aggiunto il record di presenze in Serie A con Walter Zenga superato. Ma chi può essere, a prescindere da alcuni svarioni dovuti all'età, l'erede perfetto dell'ex Udinese? Di nomi nell'ultimo anno e mezzo ne sono stati fatti diversi, tra cui quello di Juan Musso (fresco di passaggio all'Atalanta) e Alessio Cragno del Cagliari.

Eppure, nonostante la squalifica per doping che lo terrà lontano dai campi di gioco fino al prossimo novembre, ad oggi il nome più caldo è quello di Andrè Onana. Per il portiere dell'Ajax l'Inter ha chiesto informazioni all'agente Albert Botines (lo stesso di Hector Bellerin) già nelle scorse settimane, con l'estremo difensore camerunense che pare aver già dato il proprio consenso per trasferirsi a Milano a parametro zero nell'estate del 2022.

Cresciuto nelle giovanili del Barcellona, Onana in Eredivisie conta 142 presenze complessive condite da 60 cleenshet e 115 gol subiti, per un totale di 12.731 minuti giocati. Non male per chi, come lui, ha "ancora" 25 anni.