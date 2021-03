Inter, che numeri! Conte meglio di Mourinho e Mancini: la media punti fa paura

Il covid torna a spaventare la Serie A, e in particolare l’Inter che, come abbiamo appreso questa mattina, è stata costretta a rinviare (su espressa richiesta dell’ATS di Milano) il match contro il Sassuolo in programma sabato sera. La partita contro la squadra emiliana verrà recuperata, con ogni probabilità, il 7 aprile, lo stesso giorno del recupero di Juventus-Napoli.

Uno stop che non ci voleva, arrivato probabilmente nel miglior momento stagionale dei nerazzurri, reduci da 8 vittorie consecutive in campionato. Antonio Conte, infatti, sembra aver costruito una macchina perfetta, in grado di portare a casa sempre e comunque la vittoria, a prescindere che l’avversario si chiami Juventus, Atalanta o Torino.

E in effetti il tecnico leccese un record lo ha già battuto: la media punti della sua Inter (2.26 punti a partita) è la più alta mai registrata dal club milanese nell’era dei tre punti. Questa Inter va più forte di quella di José Mourinho (2.18 punti a partita) e di quella di Roberto Mancini (2.01 punti a partita), due personaggi che hanno scritto la storia recente di questo club.

Decisamente più staccate, in questa speciale classifica, le Inter di Cuper (1.93 punti a partita), Simoni (1.91 punti a partita) e Spalletti (1.83 punti a partita). Insomma, seppur non abbia ancora vinto nulla, Antonio Conte è già entrato nella storia dell’Inter, e non sorprende dunque che in società si stiano già muovendo per rinnovare il contratto al tecnico salentino: l’accoppiata sembra essere di quelle vincenti, in grado di aprire un ciclo fatto di gioie e vittorie per tutti i tifosi nerazzurri.