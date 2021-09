Inter, che notizie dalla notte! Inzaghi e i tifosi possono sognare

Inter: grandi notizie sono arrivate nella notte fra giovedì 2 e venerdì 3 settembre! Simone Inzaghi può guardare con 'orgoglio' e speranza a due elementi della sua rosa in vista della ripresa del campionato e dell'esordio in Champions League contro il Real Madrid. E i tifosi possono sognare...

All'Estadio Olímpico de la Ciudad Universitaria di Caracas è infatti andata in scena Venezuela-Argentina, gara valida per le qualificazioni ai mondiali di Qatar 2022. I grandi protagonisti? I due attaccanti interisti: Lautaro Martinez e Joaquin Correa. Il primo ha sbloccato il risultato al 47', mentre il secondo ha raddoppiato al 71'. L'albiceleste ha poi siglato la terza rete con Angel Correa. Il gol della bandiera dei padroni di casa - per il definitivo risultato di 3 a 1 - è stato messo a segno da Soteldo. L'Argentina è ora al secondo posto in classifica con 15 punti, sei in meno del Brasile. E proprio la super sfida si giocherà domenica 5 settembre.

I gol di Lautaro e Correa sono dunque la miglior notizia possibile per il nuovo tecnico dell'Inter. I due giocatori confermano il loro feeling con il gol dopo la partita di Verona: il Toro infatti pareggiò i conti, dopo l'iniziale svantaggio nerazzurro, mentre il Tucu mise poi a segno la doppietta decisiva. I due, a quanto racconta il Corriere dello Sport in edicola oggi (giovedì 3 settembre), potrebbero essere tenuti a riposo contro la Sampdoria (gara in programma domenica 12 settembre) proprio a causa dell'impegno con l'Argentina (e del volo intercontinentale). Però Lautaro e Correa, secondo il quotidiano sportivo, dovrebbero andare a comporre la coppia d'attacco che, mercoledì 15 settembre, sfiderà il Real Madrid nell'esordio della Champions League.