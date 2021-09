Inter, che notizia per Skriniiar! La Uefa lo inserisce nel "team of the week"

Inter: Milan Skriniar è stato inserito nel Team of the Week della Uefa.

Il possente centrale è stato premiato anche come uomo del match nella gara, terminata a reti inviolate, contro lo Shakhtar di Roberto De Zerbi. Un periodo davvero da incorniciare per il ragazzo che sta giocando una stagione ad altissimi livelli. La Uefa lo ha dunque collocato al centro della difesa con i calciatori dello Zenit Douglas Santos e Jaroslav Volodymyrovyč Rakyc'kyj.

A centrocampo, invece, compaiono Federico Chiesa, Idrissa Gana Gueye ed Hans Vanaken del Club Bruges. Per le corsie esterne i migliori della seconda giornata sono stati Mohamed Salah e Leroy Sane mentre in attacco spazio alla coppia Karim-David Adeyemi-Darwin Gabriel Núñez. Il miglior portiere è stato la rivelazione dello Sheriff,che ha battuto il Real Madrid, Giorgos Athanasiadis.

L'Inter ha deciso, viste le ottime prove dell'ex Sampdoria, accelerare i tempi per il rinnovo del contratto che scade attualmente nel 2025. L'idea dei dirigenti, soprattutto per allontanare le minacce provenienti dal mercato, sarebbe quella di proporgli un prolungamento fino al 2025 con adeguamento dello stipendio. In questo articolo abbiamo parlato della situazione del classe 1995.

Skriniar è dunque diventato fondamentale nel trio difensivo, completato da Stefan De Vrij ed Alessandro Bastoni, nonostante le difficoltà iniziali attraversate durante la prima stagione di Antonio Conte. Il carattere e la determinazione del difensore hanno indotto i dirigenti dell'Inter a proporlo come nuovo capitano dell'Inter se Samir Handanovic non dovesse prolungare il contratto in scadenza nel 2022. Lo slovacco, recentemente, ha confermato voler restare alla Pinetina perché crede enromemente nel progetto. In esclusiva per Interdipendenza, Mauro Milanese ha parlato di questo argomento.