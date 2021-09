Inter - Che notizia dalla notte! Vidal non le manda a dire: le sue parole

Arturo Vidal esplode in Sudamerica. Il cileno, rilanciato dalla cura Simone Inzaghi, è protagonista in questi giorni nelle gare di qualificazione del girone sudamericano ai prossimi Mondiali.

Nelle scorse ore è andata in scena la sentitissima sfida fra il Cile e il Brasile: uno a zero, in favore dei verdeoro, il risultato finale. Rete decisiva di Everton Ribeiro, a metà ripresa. Come (quasi) sempre accade, però, la gara ha lasciato una lunga serie di polemiche.

Il centrocampista nerazzurro è, infatti, sbottato nel post partita: "E' triste perdere così, ma non abbiamo sfruttato le occasioni e loro sì. Le polemiche per il fallo di Casemiro? Mi colpisce come la gente non sia infastidita. Il VAR per cosa è stato messo? Non capisco. Non voglio parlarne troppo però, poi mi scappano parole e mi multano. E' passato, ora pensiamo alla prossima con l'Ecuador" il commento rilasciato a La Tercera.

Polemiche in Nazionale a parte (l'accaduto riguarda un fallo non sanzionato al centrocampista del Real), Vidal sta ritrovando smalto e forma. Il centrocampista è un'arma in più per Inzaghi (clicca qui per l'ulteriore approfondimento). E con l'Inter può togliersi ulteriori soddisfazioni dopo che, il suo nome, per un'estate intera era stato messo in bilico.

Vidal, invece, è alla fine rimasto ed è già andato in rete nell'esordio in campionato contro il Genoa. L'ex Barcellona è, insomma, uno dei tanti volti felici di questo positivo inizio di stagione nerazzurro. E attenzione al possibile risvolto in ottica Champions League: Inzaghi sta infatti pensando a un suo impiego nella gara d'esordio contro il Real Madrid in programma, a San Siro, mercoledì 15 settembre. Qui trovate il nostro approfondimento.