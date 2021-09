Inter, che Maravilla di notizia! Le ultime su Sanchez

Novità importante per quanto riguarda il rientro in campo di Alexis Sanchez. Il giocatore cileno, dopo l'infortunio subito, non è stato convocato in nazionale in queste partite di qualificazione ai mondiali, rimanendo ad Appiano Gentile per cercare di recuperare ed essere a disposizione di Simone Inzaghi per la partita di Marassi contro la Sampdoria, valida per la terza giornata di campionato, e molto complicata come lo sono da tradizione tutte le squadre dell'attuale tecnico blucerchiato, Roberto D'Aversa.

Intanto, secondo quanto riportato dal giornalista di Sky Sport, Matteo Barzaghi che, attraverso il suo profilo Twitter, ha comununicato come ci siano importanti notizie proprio sul Nino Maravilla in ottica rientro in campo. Ecco le parole del giornalista: "Alexis Sanchez si è allenato parzialmente in gruppo. Se domani e dopo i progressi saranno confermati potrebbe anche tornare tra i convocati per la Samp. Altrimenti per le partite successive. A prescindere da questo, il suo rientro è vicino".

Si avvicina il rientro del numero 7 nerazzurro, che potrà essere un'arma in più con la sua esperienza, con la sua tecnica e con la sua velocità. Vedremo se tutto questo accadrà fin dalla prossima gara, magari da subentrato, o se ci vorrà più tempo per avere i suoi lampi e dare un'alternativa di alto profilo a Simone Inzaghi. Quel che è certo è che è giunta finalmente l'ora del cileno. E' giunta l'ora di Alexis Sanchez, El Nino Maravilla.