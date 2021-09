Inter, che guaio! Il destino in Champions è già segnato

Il pareggio contro lo Shakhtar Donetsk rischia di compromettere il cammino dell'Inter di Champions League.

I nerazzurri sono a un solo punto è la prossima partita in casa contro lo Sheriff Tiraspol, vera e propria rivelazione del gruppo D, potrebbe rivelarsi decisiva. I moldavi sono in testa al girone a punteggio pieno dopo le due sorprendenti e inaspettate vittorie contro il Real Madrid di Carlo Ancelotti e lo Shakhtar di Roberto De Zerbi.

In caso di vittoria l’Inter andrebbe a quota 4 punti e tornare quindi in piena corsa per la qualificazione. Molto dipenderà anche dal risultato della sfida tra Real Madrid (attualmente seconda classificata con 3 punti) e Shakhtar (a pari punti con i nerazzurri a 1 punto). Se dovesse pareggiare, invece, andrebbe a 2 punti e dovrebbe sperare nello stesso risultato tra gli spagnoli e gli ucraini per mantenere la situazione invariata e tentare di ribaltare la situazione nelle tre giornate successive, dove affronterà il Real e lo Sheriff in trasferta e lo Shakhtar in casa.

La sconfitta contro i moldavi, invece, potrebbe seriamente complicare i piani nerazzurri, specialmente nel caso in cui il Real Madrid dovesse battere lo Shakhtar. I blancos, infatti, si ritroverebbero a 6 punti in classifica e lo Sheriff a 9 e blindare, quasi del tutto, la qualificazione al turno successivo. L’Inter è padrona del proprio destino ed è chiamata a tutti i costi a riscattarsi e provare a centrare l’obiettivo ottavi di finale, dopo ben 10 anni dall’ultima volta.