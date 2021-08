Inter, che boom! Nerazzurri secondi in Europa come crescita del valore della rosa

La crescita esponenziale dell'Inter negli ultimi due anni è sotto gli occhi di tutti, ma anche i dati sembrano confermare questa crescita del gruppo squadra nerazzurro. Secondo quanto riportato da Transfermarkt infatti, la rosa interista è tra quelle maggiormente cresciute nel rapporto tra prezzo d'acquisto dei singoli giocatori e valore di mercato dell'intero gruppo squadra.

La spesa dell'Inter per acquistare tutti i giocatori in rosa si attesta a 294 milioni di euro circa, mentre l'attuale valore è di 664 milioni di euro, con una crescita dunque di ben 370 milioni. In questa speciale classifica, i nerazzurri si piazzano al secondo posto in Europa, dietro solo al Bayern Monaco, che ha registrato una crescita del valore di 476 milioni di euro.

Presente in top ten anche un'altra italiana, l'Atalanta, che a fronte di una spesa d'acquisto dell'intera rosa di 166 milioni di euro, ha registrato una crescita del valore di ben 258 milioni, portando il valore attuale della rosa ad oltre 425 milioni.