Inter Champions: Sanchez determinate oltre il gol, Conte ci pensa

Il Sanchez visto ieri a Marassi fino all'espulsione può diventare determinante per la stagione dell'Inter, e non solo per il gol. Mercoledì i nerazzurri saranno di scena al Camp Nou di Barcellona, un ambiente che il Nino conosce bene per averlo frequentato per un trienno deliziando i palati dei tifosi blaugrana e Conte sta pensando seriamente di riproporre il cileno, visto anche che non potrà essere disponibile per il big match di domenica prossima contro la Juventus.

E' quanto evidenzia la Gazzetta dello Sport, secondo la quale Sanchez finchè è stato in campo ha dimostrato le sue doti non solo offensive ma anche quelle di personalità e leadership nei confronti dei compagni.

Il tecnico nerazzurro pensa alla coppia Sanchez Lukaku per scardinare la difesa del Barcellona, tutt'altro che impenetrabile da quanto si è visto in questo inizio di stagione sia in Liga che in campo europeo.