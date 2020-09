Inter, cerchi il grande centrocampista? Uno lo hai in casa, Barella impressiona

L'Inter è sempre alla ricerca di giocatori per rinforzare il centrocampo.Con Vidal che è ormai vicinissimo, si aspetta a giorni se non a ore la sua rescissione con il Barcellona, poi firmerà un biennale con opzione per il terzo anno a 6 milioni con l'Inter e il sogno Kantè sempre vivo, il club nerazzurro ha avuto la prova in queste sfide di Nations League, se mai ce ne fosse stato bisogno, di avere in casa un centrocampista enorme e con un potenziale devastante: stiamo parlando di Nicolò Barella.

Il centrocampista sardo è arrivato all'Inter l'anno scorso dal Cagliari per una cifra molto importante, ma in questa stagione è cresciuto moltissimo sotto l'ala protettrice di Antonio Conte che in lui ha sempre rivisto sè stesso e lo ha fortemente voluto con lui in nerazzurro. Ormai Barella è diventato un centrocampista di caratura internazionale, completo, con sicuramente ancora qualche margine di miglioramento, soprattutto caratteriale, ma che ormai sa fare tutto in mezzo al campo.

L'ennesima dimostrazione sono state le due partite giocate con l'Italia in Nations League. Venerdì a Firenze contro la Bosnia è stato sicuramente il migliore in una partita non ben giocata dall'Italia, mentre è stato semplicemente strepitoso nel match di ieri sera ad Amsterdam contro l'Olanda dove, oltre ad aver segnato il gol vittoria dell'Italia con un fantastico colpo di testa in inserimento su cross di Immobile, è sempre stato nel vivo del gioco con il grandissimo dinamismo unito alla qualità che lo contraddistingue. Ha sempre giocato nell'Italia di Mancini, è divenuto un punto fermo di questa squadra ancora quando militava nel Cagliari, con poca esperienza internazionale. Lo è a maggior ragione ora che gioca nell'Inter, dove in questa stagione, ha acquisito quell'esperienza in campo europeo che li serviva.

Talento strepitoso, unito ad una gran voglia di lavorare e migliorare. I compagni, come Insigne e D'Ambrosio, lo elogiano dicendo che è già un veterano. Conte si fida moltissimo di Barella e non c'è dubbio che sarà un punto fermo dell'Inter anche nella nuova stagione. Stagione che porterà all'Europeo dell'anno prossimo, dove Nicolò sarà il punto fermo del centrocampo azzurro.